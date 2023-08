Napoli si ferma per il film di Paolo Sorrentino tra curiosità e perplessità

Fermi tutti, gira Paolo Sorrentino. È scattato oggi il piano traffico del Comune di Napoli, che durerà fino al 21 agosto, per permettere le riprese del nuovo film del cineasta napoletano e che prevede lo stop alla circolazione, in alcuni casi anche pedonale, di alcune delle arterie centrali della città.

Il 17 e il 18 agosto, invece il traffico sarà interdetto in via San Carlo e Piazza Trieste e Trento. Previste numerose modifiche ai sensi di circolazione in via Toledo, via Chiaia, Piazza Carolina e al Plebiscito. Interdetta ai bagnanti persino Mappatella beach, ma solo per oggi e il 21 agosto. Curiosità e qualche perplessità da parte di cittadini e turisti.