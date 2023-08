Napoli, si stringe per Osimhen. Domani test con l'Apollon Limassol

A Castel di Sangro mattinata di riposo per il Napoli, che riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio in vista del test di domani alle 18.30 con i ciprioti dell'Apollon Limassol.

Sarà l'occasione per presentare ai tifosi il secondo acquisto azzurro, Jens Cajuste. Ventiquattro anni oggi. Firmerà un quinquennale. Sarà il vice-Anguissa ma in Francia ha giocato anche in un centrocampo a due, offrendo così un'alternativa tattica in più a Garcia.

Con lo svedese e Natan il Napoli ha colmato numericamente le perdite di Kim e Ndombele.

Le prossime mosse saranno legate anche al mercato in uscita: l'eventuale cessione in Arabia di Zielinski, innanzitutto, con il talentuoso spagnolo Gabri Veiga come pista preferita per sostituire il polacco.

La questione terzini, con l'incognita Mario Rui - il rinnovo sembra lontano - e la scelta del vice di capitan Di Lorenzo nel caso la soluzione interna, quella di Zanoli, non dovesse convincere il tecnico.

E poi l'attacco, dove tutto ruota attorno all'eventuale rinnovo di Osimhen, per il quale si tratta ad oltranza, e alla situazione di Lozano.

Riposo solo in campo, quindi. Fino al primo settembre, giorno di chiusura del mercato, il cantiere sarà aperto.