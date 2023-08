Napoli, ufficiale Natan: "Ripagherò la fiducia dei tifosi"

Ripagherò la fiducia e la passione dei tifosi". È ufficiale: Natan Bernardo De Souza è un nuovo giocatore del Napoli. Il contratto del difensore brasiliano è stato depositato in Lega Calcio e anche la società azzurra ha diffuso sul suo sito e suoi canali social le prime foto dell'ex Bragantino con la maglia scudettata. Viene a sostituire Kim al centro della difesa, compito difficile, ma anche il coreano arrivava quasi da semisconosciuto. Intanto, De Laurentiis ha rispedito al mittente l'offerta dei sauditi dell'Al Hilal per Osimhen, mentre anche per Zielinski, dopo la Lazio, spuntano anche le sirene arabe.

Dopo la vittoria contro l'Augsburg in casa Salernitana è il tempo delle scelte di mercato. Botheim ha segnato il gol vittoria ma resta l'unico attaccante disponibile, in attesa di risolvere il caso Dia. Si stanno intensificando i contatti con la Juventus per avere Miretti e due giovani, mentre per l'argentino Martegani del San Lorenzo è tutto fatto: manca solo l'ufficialità. Per ambire a qualcosa di più della salvezza Paulo Sousa e il Presidente Iervolino sanno che servirà investire da qui all'inizio del campionato.