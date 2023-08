Napoli, un nuovo gioiello per Garcia

Le visite mediche a Roma, poi, ci saranno la firma sul contratto e il consueto tweet del presidente De Laurentiis. Jesper Lindstrom, centrocampista offensivo, danese, 23 anni, sarà del Napoli. Affare chiuso con l'Eintracht Francoforte. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Alla società tedesca andranno venticinque milioni. Cinque subito e venti successivamente. Il giocatore, che il Napoli lo ha incrociato nella scorsa Champions, sottoscriverà un accordo fino al 2028 da due milioni e trecentomila euro a stagione. Lindstrom può giocare in fascia o da trequartista a ridosso della prima punta. Sarà un'altra freccia per l'attacco, già pieno di talento, di Rudi Garcia e si metterà subito al lavoro con i nuovi compagni che preparano la sfida di sabato sera contro la Lazio in difficoltà del grande ex Maurizio Sarri. Al "Maradona" potrebbe già andare in panchina. L'approdo del fantasista in azzurro fa da preludio alla partenza di Lozano che dovrebbe tornare al Psv Eindhoven. Il Napoli chiede quindici milioni. Gli olandesi ne offrono qualcuno in meno. La fumata dovrebbe essere bianca, ma se non si dovesse chiudere il messicano rischia di finire fuori rosa. Così come Demme che ha rifiutato l'Hertha Berlino e non è stato convocato per le prime due di campionato.