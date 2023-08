Nuove uscite per il sottopassaggio di Piazza Municipio

Con le aperture delle uscite di Palazzo San Giacomo e via Medina, in aggiunta a quella di via Depretis, inizia a prendere forma definitiva il sottopasso di Piazza Municipio.

250 metri di lunghezza, con i tapis roulant che costeggiano i ritrovamenti dei moli antichi e la luce che filtra dallo spacco voluto dagli architetti Alvaro Siza ed Eduardo Souto de Moura.

L'obiettivo è agevolare i turisti in arrivo dal porto, gli utenti della Linea 1 e facilitare anche il traffico di superficie, evitando gli attraversamenti pedonali. In attesa dell'allestimento della zona museale, i giudizi sembrano positivi.