Napoli, completato lo sbarco dei 254 migranti dalla Ocean Viking

Arrivano dal Camerun, dal Ghana, dai Paesi del Nord Africa, dalla Siria, dalla Palestina. I 254 migranti salvati in mare dalla Ocean Viking e sbarcati al molo 21 del porto di Napoli. Tra loro 38 minori non accompagnati, inclusa una bambina di 7 anni - come riferisce l'assessore comunale al welfare, Luca Trapanese.

Tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, Ocean Viking ha recuperato 440 superstiti nelle acque tra Lampedusa e la Tunisia. Un primo gruppo è sbarcato domenica a Vibo Valentia.

I dati del 2023 parlano di 1.989 migranti accolti nella sola provincia di Napoli, 238 i minori non accompagnati. “Per tutti c'è una sistemazione - spiega il prefetto, Claudio Palomba - perché sono almeno 24 i Centri di Accoglienza Straordinaria attivi”.

