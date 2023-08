Omicidio Cutolo, fermato 16enne: ha confessato

Gli spari che hanno ucciso Giovanni Battista Cutolo prima dell'alba sono un orribile frastuono anche per chi non li ha sentiti. Aveva 24 anni, studiava al Conservatorio di San Pietro a Majella, suonava il corno all'orchestra Scarlatti Young: amava così tanto Napoli da avere il sogno di restarci a vita.

E per uno scooter parcheggiato male quella vita non c'è più. Gliel'ha tolta un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell'ordine.

E' stato individuato poche ore dopo l'omicidio, grazie alla testimonianza della fidanzata della vittima e alle videocamere di sorveglianza. In serata gli uomini della Questura di Napoli su disposizione del procuratore del Tribunale per i minorenni lo hanno fermato. Il giovane ha confessato al termine di un lungo interrogatorio.

Prima di rincasare dopo una notte di lavoro in un pub del Vomero, Giovanni aveva scelto di fermarsi a mangiare qualcosa in piazza Municipio, non troppo distante dal centro storico dove abitava. Una lite, poi il colpo fatale.