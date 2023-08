Osimhen e l'Arabia Saudita, telenovela infinita

Dall'Arabia Saudita arrivano dichiarazioni che rischiano di guastare il Ferragosto dei tifosi del Napoli. Il director of football della Saudi Pro League, Michael Emenalo dice: “Osimhen? Certo che mi piace, qui starebbe benissimo, il Napoli se la caverà e supererà la cosa”. Parole che sembrano lasciare una porta aperta sul futuro dell'attaccante nigeriano, nonostante De Laurentiis e Garcia abbiano lasciato intendere che il rinnovo contrattuale con gli azzurri fosse ormai cosa fatta e mancasse solo l'ufficialità.

Intanto il club partenopeo attende una risposta da Piotr Zielinski, anche lui tentato dalle offerte dall'Arabia (sponda Al Ahli). Ma a prescindere da cosa deciderà il nazionale polacco, potrebbe comunque sbloccarsi la trattativa per portare in Campania il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, su cui pende una clausola rescissoria da quaranta milioni di euro da versare agli spagnoli. Il tecnico del Celta, Rafa Benitez, ha convocato Gabri Veiga per il match contro l'Osasuna, sapendo che tuttavia potrebbe essere costretto a salutarlo presto.