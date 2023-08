A Paestum il Festival Mogol Battisti

Amore, umiltà, dedizione. E poi tanto studio. Mogol a Paestum dispensa consigli a chi vuole far musica e presiede - come ogni estate da quattro anni a questa parte - la giuria del Festival Mogol-Battisti, pensato dall'Associazione Paese Mio ed ospitato dal Comune di Capaccio Paestum. Sul palco dell'arena a due passi dai templi, le esibizioni dei 24 concorrenti provenienti da ogni parte di Italia con brani inediti ed ovviamente il repertorio della coppia che ha rivoluzionato la musica italiana: Mogol e Battisti.

A vincere è la perugina Anastasia Almo con Il Mio Canto Libero, mentre il brano inedito è Felina della siciliana Carola Giardina: entrambe entrano al Centro Europeo Toscolano di Mogol. Il premio della critica va a Ilaria Santonicola che ha interpretato Amor Mio mentre quello per la miglior interpretazione originale è andato alla band viterbese Luci oh!

E se Mogol invita i ragazzi a non avere fretta per non bruciarsi, Vince Tempera - storico direttore d'orchestra e membro della giuria - definisce il Festival di Paestum "coraggioso": niente fumo negli occhi, solo passione.