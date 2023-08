"Paniere per te", solidarietà in campo a piazza Mercato

Ben 148 ragazzi del servizio civile, 115 giovani volontari e 12 educatori: sono i numeri dell'allegro esercito della “Associazione gioventù cattolica” capitanata da Gianfranco Wurzburger che nonostante il clima torrido, hanno deciso di essere in prima linea per aiutare chi ha bisogno. Il “Paniere per te” non è una semplice busta piena di generi alimentari ma soprattutto un sorriso regalato a chi vive nell'indigenza e non ha bisogno soltanto di un aiuto materiale ma anche di una parola buona, un'ora di compagnia, un gesto d'affetto.

Nel servizio la voce di Gianfranco Wurzburger, presidente Asso.gio.ca