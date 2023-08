Borghi, oasi naturalistiche e parchi archeologici tengono su il Cilento

Il Parco Nazionale del Cilento è un patrimonio della biodiversità unico al mondo con 80 comuni coinvolti, tra spiagge con bandiere blu, i borghi antichi dell'entroterra, i parchi archeologici, il Cerrati considerato tetto della Campania e l'adrenalina del volo di Trentinara.

Eppure i numeri di questa stagione estiva, soprattutto sul litorale, non sono stati quelli degli anni precedenti. Arrivano, però, notizie confortanti dalle aree interne, in particolar modo per le presenze nelle oasi naturalistiche e quelle a Paestum e Velia. Le istituzioni, per il futuro, lavorano soprattutto sul turismo religioso.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento