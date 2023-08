Parte il metrò del mare ma è polemica per i quattro porti cilentani esclusi

Da martedì otto agosto - e per soli venti giorni - parte il servizio metrò del mare Sapri-Capri affidato alla Caremar. Ma è polemica per le località escluse dal tragito, in particolare le cilentane Castellabate, Agropoli, Pisciotta e Marina di Camerota.

Nel servizio le interviste al sindaco di Castellabate Marco Rizzo e all'imprenditore Nicola Rizzo.