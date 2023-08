Paulo Sousa: "Dei nuovi conosco solo Legowski. Obiettivo salvezza"

Ripartirà dalla vecchia guardia la Salernitana. Nella prima di domani sul campo della Roma, appuntamento alle 18:30 in un Olimpico tutto esaurito, Paulo Sousa punterà sugli uomini che ha chiesto di riconfermare in blocco. Degli ultimi acquisti, Legowski, Ikwuemesi e Trivante Stewart è convocabile solo il centrocampista polacco che il tecnico portoghese conosceva già, mentre, gli altri due sono scommesse importanti della società.

Ancora non ufficializzato il trequartista Martegani. Contro i giallorossi Ochoa sarà fra i pali. Difesa a tre col recuperato Lovato e gli ex di turno Gyomber e Fazio. Sugli esterni Mazzocchi e Bradaric con Lassana Coulibaly e uno tra Maggiore e Mamadou Coulibaly a completare il centrocampo. Kastanos e Candreva agiranno alle spalle dell'unica punta. Prevista la staffetta Dia - Botheim col bomber senegalese che, ha detto Sousa, può partire dall'inizio, ma non riuscirà a giocare tutta la partita. Nessun dubbio per l'allenatore sull'obiettivo stagionale della Salernitana che resta la salvezza.