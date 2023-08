Piantedosi e le proteste sul reddito di cittadinanza: "Non soffiare sul fuoco"

Con un sms ai beneficiari il reddito di cittadinanza è stato sospeso per 37mila campani, 21mila solo nel napoletano, se in famiglia - come prevede la legge - non ci sono disabili, minori o ultra 65enni.

Ieri da Porta Capuana corteo di protesta fino alla sede dell'Inps, sempre ieri in Prefettura un Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica con al centro l'allarme sociale che la cancellazione del reddito può provocare.

A Napoli il Ministro dell'Interno Piantedosi ha detto che "non c'è motivo di temere. Il governo metterà in campo tutte le misure compensative, credo che i primi segnali sono soddisfacenti anche da questo punto di vista. È importante non soffiare sul fuoco".