Pomodori: buona qualità, ma problemi per le piogge

Buona qualità quest'anno del pomodoro campano, ma problemi hanno creato le piogge. Migliaia gli addetti del settore in Campania. Aumentata la remunerazione per i produttori. In media più cinque per cento rispetto all'anno scorso

Nel servizio le voci di: Gennaro Velardo dell'organizzazione interprofessionale pomodoro da industria e Michele Falciano, chef e produttore di conserva