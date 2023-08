Positano, la più amata dagli americani: è un'estate quasi da sold out

È dagli Stati Uniti che arriva la maggior parte dei turisti che affolla Positano. Italiani pochissimi, ci raccontano, o comunque più portati al mordi e fuggi. I numeri, in ogni caso, restano sempre alti: un lieve calo dei prezzi ad agosto ha contribuito, grazie anche alle prenotazioni last-second, a riportare il tasso di occupazione delle camere all'85%.

Impossibile non puntare in alto, del resto, nella città verticale dove la magia la trovi sì guardando il panorama, verso il basso, ma anche in senso opposto, ammirandone la classica cartolina, perfetta per le foto sui social. Forse anche per questo era ed è il borgo d'Italia più ricercato dagli stranieri.

Ma si possono anche trovare difetti in un quadro apparentemente perfetto: “Di giorno Positano è invivibile”, spiega il ristoratore Salvatore Russo.

Il sindaco Giuseppe Guida aveva proposto una tassa di sbarco. In una giornata possono arrivare fino a 15 mila visitatori. Perché nessuno vuole perdersi lo spettacolo.

Nel servizio le interviste a Gennaro Gargiulo, operatore balneare, e Vincenzo Villani, manager turistico