Presenze in aumento nei Campi Flegrei, nuovo traino i cammini naturalistici

Il mare rimane una risorsa, ma i campi flegrei dimostrano di saper trattenere anche sulla terraferma. I numeri premiano l'area: quasi raddoppiate le presenze straniere, da Gran Bretagna, Francia e Germania soprattutto, mentre gli albergatori in rete si organizzano per rispondere alle esigenze dei turisti. Sempre di più chi arriva in questi luoghi cerca un turismo lento in cui a riempire le orecchie sia soprattutto il rumore dei passi.

Nel progetto turistico il recupero del sentiero di Miseno, le idee su Monte nuovo e sulla solfatara di Pozzuoli, il parco monumentale di Baia e poi nuovi cammini naturalistici.

Nel servizio le interviste a Giulio Gambardella di Federalberghi Campi flegrei e Francesco Maisto, presidente dell'ente parco regionale de campi flegrei.