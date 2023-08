L'Asl Napoli 1 punta a riattivare il Pronto soccorso del "San Giovanni Bosco" entro settembre

L'Asl Napoli 1 Centro prova a riattivare entro settembre il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. La disposizione è del direttore generale, Ciro Verdoliva.

In questo periodo, complici anche le ondate di calore, i Pronto Soccorso sono sempre più affollati. All'Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli, si sono toccate punte di 140 accessi al giorno. Tra le soluzioni messe in campo dall'Asl: un ambulatorio per pazienti a bassa complessità.

L'intervista a Giovanna Guiotto - referente dell'U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza “Ospedale del Mare”