"Questo non è amore": il camper della Polizia fa tappa a Caivano

Una possibilità in più, in questi giorni difficili per il Parco Verde, di denunciare, segnalare, o soltanto parlare in forma anonima o meno, offerta alle donne: è l'iniziativa “Questo non è amore” della polizia di stato che da oggi fino a lunedì sarà presente sul territorio con un camper. A bordo ci sono operatori specializzati della questura napoletana impegnati a fare informazione e a distribuire materiale sulla violenza di genere.

Nel servizio l'intervista ad Angela Castaldo - vice questore, responsabile VI sezione fasce deboli della questura di Napoli