Ravello, magia all'alba

Da oltre 30 anni è l'appuntamento più atteso del Ravello Festival il concerto all'alba che accompagna, sul belvedere di Villa Rufolo, il passaggio dalla notte alla luce del giorno. Biglietti esauriti in 22 ore, 600 persone ad ascoltare l'Orchestra Filarmonica Verdi di Salerno diretta dal 23enne Riccardo Bisatti. Dalle 5,30 la musica e la magia.Mendessohn,Smetana,l'immancabile Overture del Guglielmo Tell di Rossini,la Quinta di Beethoven, il Mattino di Grieg per il bis al sorgere del sole.

Il festival diretto da Alessio Vlad vede un'edizione più che mai attenta ai giovanissinii talenti.Riccardo Bisatti ha debuttato come direttore a 18 anni, e ha già collezionato riconoscimenti ma si è detto emozionatissimo per il concerto nei luoghi che ispirarono Wagner.