Reddito di cittadinanza, a Salerno 4.806 famiglie coinvolte

4.806: è il numero di famiglie che a Salerno hanno ricevuto la comunicazione della sospensione del reddito di cittadinanza la scorsa settimana. La città è terza in Campania dopo Napoli e Caserta per erogazioni interrotte e la settima provincia italiana a vedere i sussidi ridotti.

Naturalmente anche a Salerno si teme una "questione sociale" e un'estate "calda" non solo a livello di temperature, ma anche a livello pratico.

Sulla vicenda - che tante polemiche e tanti problemi sta creando all'Inps e a tutta la regione - sono intervenuti i sindacati e anche la giunta comunale. La locale sede della Cgil ha chiesto di prorogare di altri 7 mesi i termini per l'erogazione del reddito, dando così modo alla popolazione in condizione di bisogno di essere presa in carico dai servizi comunali.

Il Comune teme comunque il peggio. Sono solo 15 le assunzioni previste tra gli assistenti sociali: l'assessore delegato ha scritto al ministro del Lavoro Calderone: "Siamo a rischio caos".