Reddito di cittadinanza, rebus competenze: "Manca la griglia per le fragilità"

Il rimpallo delle responsabilità e delle competenze fa rimanere fitta la nebbia su chi tra i 37mila cittadini campani a cui è stato sospeso il Reddito di cittadinanza nei giorni scorsi debba ancora ricevere l'assegno almeno fino a dicembre. Parliamo dei cosiddetti fragili.

All'incontro convocato a Palazzo San Giacomo non hanno partecipato i rappresentanti della Regione. L'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e l'Inps non hanno potuto far altro che constatare l'assenza di una griglia per individuare quali situazioni di disagio sociale siano riconoscibili ai fini dell'erogazione del sussidio e chi debba occuparsene.

Dal Comune quindi arriva la richiesta al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per definire quanto prima i criteri per l'individuazione delle fragilità. L'amministrazione comunale ha chiarito che, a oggi, ci sono 14.869 pratiche, di queste circa 5000 non sono lavorate ma saranno evase nei prossimi mesi, entro il 31 ottobre come stabilito dalla riforma.