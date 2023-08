Stop al reddito di cittadinanza per altri 8mila nuclei familiari in Campania

Rispetto a un mese fa, cambia la grammatica, ma non la sostanza della comunicazione dell'INPS. Stop al reddito di cittadinanza per migliaia di famiglie in Campania, che hanno percepito ad agosto l'ultimo assegno del sussidio.

"Gentile utente - così recita il testo inviato dall'istituto di previdenza - il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Reddito di cittadinanza. Dal primo settembre parte la nuova misura Supporto formazione e lavoro".

Per ogni quattro sms inviati in questa seconda tranche dall'istituto di previdenza, uno è destinato a residenti in Campania.

Napoli è la città italiana dove sono arrivate più comunicazioni, 5275. La Campania, con 8649, è seconda solo alla Sicilia. Il conto totale in Italia di chi ad agosto ha ricevuto la settima e ultima mensilità è di 33765 nuclei familiari.

Si tratta di individui considerati “occupabili”: persone con meno di 60 anni, senza minori o disabili a carico. Per questa platea, dal primo settembre sarà disponibile il Supporto per la formazione e il lavoro: consentirà di percepire un contributo di 350 euro al mese, per 12 mesi al massimo, previo avvio di un percorso di inserimento occupazionale.

Ecco quali sono i passaggi da seguire, così come spiegato dall'INPS:

Sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) Contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro Sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato Avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio

Chi non ha ricevuto alcuna comunicazione e sta continuando a percepire il reddito, da gennaio 2024 riceverà invece il nuovo Assegno di Inclusione. Spetterà a quei nuclei con disabili, over 60, minori o componenti presi in carico dai servizi sociali dei Comuni.

Al centro della gestione e dell'erogazione delle due misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà, c'è una piattaforma online, il Sistema informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.