Reddito di cittadinanza, Fico: "Abolizione è attacco a chi è in difficoltà"

In campo per difendere il reddito di cittadinanza. Il quartiere napoletano di Secondigliano è tra i più coinvolti nella misura che il Governo vuole abolire entro gennaio 2024 per sostituirla con l'assegno di inclusione.

L'assessore comunale al Welfare, Luca Trapanese, sottolinea che le nuove misure genereranno molta confusione, mentre il reddito di cittadinanza permette l'impiego per la manutenzione degli spazi pubblici cittadini. Nella settima e ottava municipalità di Napoli i percettori sono stati utilizzati soprattutto per la cura del verde.

Nel servizio le interviste a Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati, e Vincenzo Cosentino, del Puc del Comune di Napoli