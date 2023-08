Reddito di cittadinanza sospeso, corteo e tensione a Napoli

Cresce la tensione contro il provvedimento del Governo di abolizione dal primo agosto del reddito di cittadinanza. All'indirizzo della premier Meloni e dell'esecutivo, critiche e accuse durante la manifestazione che ha visto questa mattina a Napoli sfilare circa 200 tra precari storici e disoccupati.

Il raduno a Porta Capuana. Poi il corteo si è diretto verso il centro della città. I manifestanti hanno raggiunto la sede di Fratelli d'Italia al corso Umberto. L'ingresso è stato presidiato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Dopo una sosta alla sede dell'Inps in Via Alcide De Gasperi il corteo si è diretto in Piazza Municipio alla sede del Comune. Anche qui cori e proteste, questa volta contro l'amministrazione cittadina, accusata dai dimostranti di non aver adottato adeguate iniziative contro il provvedimento.