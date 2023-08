Cala il sipario su "Restate a Napoli"

La terza edizione della rassegna estiva “Restate a Napoli”, diretta da Lello Arena, si chiude dopo otto serate vissute sul più grande palco teatrale della città: Piazza Plebiscito. In cartellone, 24 spettacoli gratuiti di musica, danza e teatro, fra nuove proposte, emergenti e gli allievi dell'Accademia C.I.O.E.(')

Importanti i successi dei concerti di Roberto Colella, Foja e Walter Ricci, poi il ritorno di Maria Nazionale e dei comici Rosalia Porcaro, Paolo Caiazzo e Nino Frassica hanno divertito il folto pubblico. A concludere la otto giorni di Piazza Plebiscito è stato il nuovo talento della comicità napoletana: Vincenzo Comunale, con due ore di sketch tra cabaret e stand up comedy. Restate a Napoli, come i nuovi corsi dell'Accademia C.I.O.E.(') si proiettano al 2024.

Nel servizio, l'intervista a Lello Arena - direttore artistico di “Restate a Napoli 2023”