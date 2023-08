Cetara, si lavora ancora per il recupero del corpo di Manuel

Al quinto giorno di ricerche ancora nessuna traccia di Manuel Cientanni, il ragazzo di 29 anni finito in mare al largo di Cetara mentre era in barca con altri due amici e mai più riemerso. In azione i sommozzatori dei Vigili del fuoco con un robot che perlustra i fondali in profondità, in contatto con un battello di superficie. In corso anche le indagini per capire cosa sia accaduto: si propende per una manovra sbagliata.