Ricoverato con una falsa identità, arrestato il latitante Carandente Tartaglia

Ha trascorso 17 mesi di latitanza in una villa immersa nel verde il quarantaseienne Luigi Carandente Tartaglia, elemento di spicco del clan Orlando - Polverino - Nuvoletta operante a Marano e aree limitrofe e referente sul comune di Quarto, ed è stato arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, all'ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno dove era ricoverato dopo un intervento al cuore.

Carandente Tartaglia aveva fornito nome e documento falsi alla struttura sanitaria dove ora è piantonato dai militari dell'Arma che erano sulle sue tracce da marzo 2022 quando, nei confronti dell'uomo, era stato emesso un mandato di cattura per una condanna complessiva a 14 anni e 3 mesi di carcere per associazione mafiosa. Le ricerche avevano portato ad una villa, nella zona collinare tra Marano e Quarto, dove ci sono diverse botole per nascondersi, ma anche la sauna per i momenti di relax.

L'arrestato, però, non era stato trovato e l’ultimo tentativo di catturarlo risaliva allo scorso 5 agosto quando, durante un inseguimento, Carandente Tartaglia fuggì dopo aver speronato e ferito un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Investigativo che, a bordo di uno scooter dell’Arma, lo aveva individuato e aveva tentato di fermarlo.

"Una cattura - commenta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - che premia la grande professionalità e la tenacia dei nostri investigatori, sempre impegnati in articolate indagini, anche a livello internazionale, per assicurare alla giustizia gli esponenti delle organizzazioni criminali".