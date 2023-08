Ritorno tra i banchi: "Per il 13 sarà tutto pronto"

Tra due settimane, il 13 settembre, ricomincia la scuola in Campania. Saranno 803 mila gli studenti che torneranno tra i banchi. Anno nuovo vecchi problemi. A cominciare dall'edilizia scolastica. Sono 967 gli istituti nella nostra regione, molti dovranno essere messi a norma per accedere ai fondi del Pnrr e il direttore scolastico regionale Ettore Acerra non nasconde le sue preoccupazioni. “Ho chiesto al prefetto Palomba di attivare un tavolo in prefettura – ha spiegato - Un tavolo permanente di osservazione cui parteciperanno enti locali e istituzioni scolastiche per ridurre al minimo i disagi agli studenti.

Sul fonte presidi e reggenti il direttore Acerra spiega che è questione vecchia e le tante reggenze di quest'anno, oltre 100, dipendono dallo scollamento che c'è tra numero di autonomie collegate al piano di dimensionamento e l'effettivo organico dei dirigenti scolastici che è invece determinato a livello nazionale. La normativa è del 2011 ed è stata finalmente cambiata nella nuova legge di bilancio. L'anno prossimo dunque - ne è convinto il direttore - saranno pochissimi i casi di reggenza.

Capitolo docenti. Partiamo con il sostegno. Saranno 33 mila in quest'anno scolastico gli alunni con disabilità per loro ci saranno 15 mila insegnanti di ruolo e altri 10 mila che possono essere chiamati in deroga.

Completate poi al 95 per cento le immissioni in ruolo. Per le supplenze entro il primo settembre saranno attribuite quelle di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Per Napoli ci vorrà qualche giorno in più. Contiamo - sottolinea Acerra - di concluderle entro lunedì 4 settembre. Per il 13 tutto sarà in regola, assicura il direttore scolastico della Campania.