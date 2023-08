Rogo dell'autobus a Pozzuoli, si indaga il titolare della ditta

Danneggiamento a seguito di incendio. È questa l'ipotesi di reato a carico di Antonio Caccavale, titolare di una ditta di trasporti, accusato di aver divelto il cancello di ingresso del municipio di Pozzuoli con un autobus a cui poi ha dato fuoco cospargendolo di benzina prima di scappare. Gli uomini della squadra mobile di Napoli sono arrivati a lui grazie all'analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, che hanno permesso di verificare la dinamica degli eventi avvenuti quando negli uffici comunali non era presente nessuno. Coordina le indagini la Procura di Napoli. L'uomo in prima istanza aveva detto agli agenti della polizia di stato del comune flegreo di non sapere nulla dei fatti e che, anzi, gli era stato rubato un veicolo. Ma dai primi rilievi della scientifica ai video in mano agli inquirenti l'uomo è apparso da subito come primo responsabile. Da verificare il movente del gesto, forse l'esclusione della ditta da un appalto per il trasporto scolastico: "Un vile attacco alle istituzioni" ha detto il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, che attraverso il vicesindaco Monaco e un legale ha presentato un esposto in questura contro ignoti. Solidarietà al primo cittadino e a tutta la comunità flegrea anche da parte della città metropolitana e da Anci Campania.