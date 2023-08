Salernitana, esordio contro la Roma come "da tradizione"

Gli incroci alla prima tra Salernitana e Roma sono ormai un “classico” delle stagioni granata in Serie A. Con questa siamo a tre su cinque. Dopo il '98 e il 2022. I precedenti non sorridono alla Salernitana che anche quest'anno - parola di Paulo Sousa - sfida una squadra che, con un attaccante di livello in più, ha “tutto il potenziale per vincere il campionato”.

In attesa di nuovi rinforzi resta anche il tecnico granata che dei nuovi arrivi ha ammesso di conoscere solo Legowski. E solo il polacco è stato convocato per Roma. Ma non dovrebbe partire nell'undici titolare in cui, l'unico vero dubbio, è Dia. Pronto o no per giocare dall'inizio?

Per Paulo Sousa niente incrocio con il connazionale Jose Mourinho. Il tecnico della Roma è squalificato, in panchina una leggenda giallorossa come Bruno Conti.