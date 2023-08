Salernitana-Ternana: Dia andrà in panchina, fuori Mazzocchi, in porta Costil

La punta centrale, due esterni alti, due centrocampisti, un centrale difensivo che possa agire da terzino. La lista della spesa è vecchia: Paulo Sousa l'aveva presentata a Iervolino e De Sanctis prima della fine dello scorso campionato ottenendo in cambio dal patron la promessa di una Salernitana più forte dell'ultima stagione.

Eppure quei calciatori chiesti non sono ancora arrivati, come sottolineato dall'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia del debutto ufficiale della sua squadra, nei trentaduesimi di Coppa Italia.

"Era chiaro di cosa avessimo bisogno, le risposte ve le devono dare il direttore e il presidente", ha detto il portoghese.

Domani alle 17.45 i granata affrontano la Ternana all'Arechi con una formazione di emergenza che non avrà neppure Mazzocchi, non convocato per preservarlo in vista dell'esordio in campionato a Roma, oltre all'infortunato Bohinen, mentre Boulayé Dia partirà dalla panchina e l'unico nuovo acquisto, Costil, sarà tra i pali al posto di Ochoa. Davanti gioca Botheim, considerato centravanti, per ammissione di Sousa, solo per necessità.