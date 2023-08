Salernitana, domenica primo impegno ufficiale ma il mercato è ancora fermo

Il primo impegno ufficiale si avvicina: domenica alle 17.45 all'Arechi, con la sfida di Coppa Italia contro la Ternana, inizia la stagione della Salernitana.

Un test in vista della prima di campionato, domenica 20 all'Olimpico contro la Roma di Jose Mourinho.

Contro gli umbri Paulo Sousa - che domani incontrerà la stampa - deve scegliere se schierare in porta Ochoa o quello che al momento è l'unico acquisto dell'estate granata, Benoit Costil. Per il resto la formazione sembra già fatta: difesa a 3, Sambia e Bradaric sulle fasce; Lassana e Mamadou Coulibaly in mezzo al campo vista l'assenza di Bohinen; in avanti Botheim supportato da Candreva e Kastanos.

Dal mercato ancora nessun segnale: salutato Bonazzoli, non senza qualche rimpianto per l'ultima deludente stagione, l'obiettivo è individuare il centravanti adatto a supportare Dia. Potrebbe essere un extracomunitario, vista la scelta di attendere il passaporto italiano per tesserare il centrocampista Agustin Martegani. Ma per conoscere il nuovo numero 9 granata bisognerà attendere ancora.