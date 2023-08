Salernitana, mercato in stand-by

Domenica 13 agosto inizia la stagione della Salernitana. Granata impegnati all’Arechi alle 17.45, contro la Ternana, per il primo turno di Coppa Italia. Già duemila i biglietti venduti. E a quattro giorni dal primo impegno ufficiale e a quaranta dall’inizio del calciomercato si conta solo un nuovo acquisto, quello di Benoit Costil. Sono ben otto, invece, i calciatori in uscita. Di questi, solo Bonazzoli è in procinto di cambiare casacca per andare all’Hellas Verona in prestito con obbligo condizionato di riscatto. Il direttore sportivo De Sanctis deve anche guardare ai nuovi ingressi: per il centrocampista Agustin Martegani si attende il passaporto italiano, così da mantenere il doppio slot per gli extracomunitari. Per Fabio Miretti e Facundo Gonzales si aspetta la risposta della Juventus e nel frattempo è aumentata la concorrenza. Soprattutto, serve una punta, con il solo Botheim arruolabile per la gara di domenica, che possa essere sia alternativo che complementare al nuovo 10 granata: Boulaye Dia, che ha appena cambiato numero di maglia, sulla quale comparirà anche un second sponsor. A stretto giro saranno chiusi gli accordi anche con lo sponsor principale e quello sulla manica. Fondi freschi, magari utilizzabili per dare nuova forza a un mercato fin qui poco vivace.