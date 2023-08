La Salernitana ritrova Ochoa e Boulayé Dia. E presto riavrà la Curva Nord

Una buona notizia dopo l'altra in casa Salernitana. Per la riapertura della Curva Nord dell'Arechi è solo questione di tempo: vanno conclusi i lavori per creare il settore ospiti nei distinti.

Impossibile riuscirci per l'esordio in campionato contro l'Udinese, non sarà facile per la sfida contro il Torino dopo la sosta, il 18 settembre, ottimisticamente il 1° ottobre contro l'Inter i granata potranno finalmente avere il sostegno dell'intero stadio.

Intanto gli abbonamenti hanno superato quota 10 mila. Più fiacca la prevendita per il trofeo Angelo Iervolino di domani contro l'Augsburg, che segnerà il debutto stagionale in casa.

Tra gli spettatori ci saranno alcuni pezzi pregiati della rosa: Memo Ochoa, tornato ieri direttamente in città dalle vacanze, Boulayé Dia, rientrato dopo due giorni di permesso accordati per motivi familiari e non ancora disponibile, Pako Mazzocchi, anche lui infortunato e prossimo al recupero.

Presente all'ultimo allenamento a Fiuggi Dylan Bronn: ha avuto l'ok per lavorare a parte dopo il malore accusato martedì. Potrebbe assistere all'amichevole anche il secondo colpo di mercato: Agustin Martegani, centrocampista di 23 anni in arrivo dal San Lorenzo.