Sousa: "Mazzocchi e Dia possibili novità a Roma"

Affaticamento muscolare per Pirola, problemi al ginocchio per Lovato. Dopo la vittoria contro la Ternana in Coppa Italia, la Salernitana deve fare i conti con gli infortuni che rischiano di ridimensionare ulteriormente una rosa già ristretta.

In ottica Roma, dove i granata domenica debutteranno in campionato, Paulo Sousa ha spiegato quali possono essere le novità rispetto all'undici sceso in campo all'Arechi. Nel video un estratto della sua conferenza stampa.