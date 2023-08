Salernitana, tra infermeria piena e mercato

Alla ripresa degli allenamenti, martedì pomeriggio, Paulo Sousa dovrà fare la conta dei disponibili per la trasferta di domenica sul campo della Roma che aprirà il campionato della Salernitana. Pirola e Lovato sono usciti malconci dalla gara di Coppa Italia con la Ternana. Problema muscolare per il primo che potrebbe esserci contro i giallorossi, mentre, il secondo è a serio rischio forfait. In difesa out anche Daniliuc. Fuori causa anche Bronn sul quale mister Sousa ha detto: “Si allena tutti i giorni, ma non lo vedo capace di avere i ritmi di cui una partita competitiva ha bisogno”.

A centrocampo in dubbio Bohinen. Fondamentali i recuperi di Mazzocchi e Dia, ma servono innesti. Sousa l'ha ribadito più volte e ha chiesto sette acquisti. Nei prossimi giorni arriverà il passaporto italiano e sarà tesserato il trequartista Martegani, ma non basta perché all'Olimpico i tifosi granata, che riempiranno l'intero settore ospiti, vorranno vedere una Salernitana competitiva.