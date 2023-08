La Salernitana riparte dall'Udinese

Nella prima all'Arechi, in un insolito lunedì pomeriggio di campionato, con l'allerta meteo che non scoraggia i circa ventimila tifosi previsti, la Salernitana riparte da dove aveva finito lo scorso 27 maggio: dall'Udinese.

Negli occhi ancora il pareggio al debutto con la Roma e la splendida doppietta di Candreva (stasera l'ex di turno raggiungerà Franco Baresi a quota 470 presenze in serie A); nelle gambe una settimana di allenamento in più che non ha convinto comunque Paulo Sousa a rischiare i nuovi arrivati: per inserirli ci sarà ancora bisogno di tempo, e allora rispetto a otto giorni fa - spazio al rientro di Pirola e più in generale conferma per il modulo 3-4-2-1 e per gli interpreti della tranquilla salvezza dell'anno scorso, compreso il bomber Dia che, come ammesso dal tecnico in conferenza stampa, è pronto ad incrementare il minutaggio dopo la mezz'ora finale contro i giallorossi.

Di fronte, un'Udinese reduce dal ko con la Juventus e da un mercato che ha visto gli addii eccellenti di Becao, Pereyra e nelle scorse ore del centravanti Beto. Guai, in ogni caso, a sottovalutare i friulani se i granata vorranno prolungare la striscia di sette risultati utili di fila all'Arechi e iniziare col piede giusto la stagione tra le mura amiche.