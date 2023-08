Salernitana, ufficiale Ikwuemesi

Ventidue anni. Attaccante dal fisico imponente Chukwubuikem Ikwuemesi, proveniente dagli sloveni del Celje, è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Ha firmato fino al 2027 e indosserà la maglia numero 22. Il nigeriano è il quarto colpo piazzato dai granata dopo il portiere Costil, il centrocampista Legowski e l'altra punta Trivante Stewart. Quest'ultimo è la vera scommessa del diesse De Sanctis. Individuato anche grazie ad un algoritmo. Ventitré anni è il terzo giamaicano ad approdare nel campionato italiano. Primo a giungere direttamente dal torneo del paese caraibico dove, nella scorsa stagione, col Mount Pleasant, ha segnato diciotto reti in ventisei partite. Con la Salernitana ha sottoscritto un'intesa fino al 2026 e ha scelto il diciannove. In campo non mollo mai ha fatto sapere presentandosi ai tifosi. Agli ordini di Paulo Sousa si allena già anche il trequartista Martegani col presidente Iervolino che ha annunciato un colpo anche in difesa. I nuovi potrebbero trovare spazio nella lista dei convocati per la prima di domenica sul campo della Roma. Il tecnico portoghese è alle prese con l'emergenza retroguardia. Out Daniliuc e Pirola. Fuori dai piani tecnici Bronn. Potrebbe recuperare in extremis Lovato. Gli unici, al momento, sicuramente disponibili sono Gyomber e Fazio, ex di turno, che torneranno in un Olimpico tutto esaurito.