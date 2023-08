Salernitana, ufficiale Legowski

Ha soltanto vent'anni ma le idee sono già chiare. Dopo il portiere Costil, Mateusz Legowski è il secondo acquisto della Salernitana e fa sapere ai suoi nuovi tifosi di voler aiutare la squadra a centrare l'obiettivo salvezza realizzando gol ed assist. Spera, il centrocampista, di fare, in granata, un ulteriore salto di qualità per arrivare alla convocazione nella nazionale maggiore polacca. Legowski, che ha firmato fino al 2026 con opzione e vestirà la maglia numero 99, è solo il primo dei giovani di belle speranze presi dal diesse De Sanctis negli ultimi giorni. Attese a breve le ufficializzazioni del trequartista Martegani, fresco di passaporto italiano, e degli attaccanti Stewart, giamaicano, e Ikwuemesi, nigeriano. Poi si tratta per Soulé e Facundo Gonzalez della Juventus. Paulo Sousa attende anche per comprendere se qualcuno dei nuovi arrivati potrà essere utilizzato nella prima di domenica contro la Roma in un Olimpico tutto esaurito. L'utilizzo di Legowski in mediana, ad esempio, potrebbe essere un'opzione anche perché Bohinen sarà assente. L'emergenza vera è, però, in difesa. Out Daniliuc. Fermi, a meno di recuperi che avrebbero del miracoloso, Pirola e Lovato. Fuori dai piani tecnici Bronn. Gli unici disponibili, al momento, sono Gyomber e Fazio. Per schierare la difesa a tre, dunque, Sousa dovrebbe adattare uno tra Bradaric e Mazzocchi oppure bisognerà passare ad una retroguardia a quattro.