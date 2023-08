"Scugnizzi per sempre", la favola della Juvecaserta

Per tutti gli appassionati di basket e non solo è in arrivo “Scugnizzi per sempre”, la docuserie che racconta la favola della Juvecaserta, prima squadra del sud Italia a conquistare nella stagione 1990/1991 lo scudetto battendo Milano.

Sei gli episodi, da 45 minuti ciascuno, della docuserie di Rai Documentari che saranno trasmessi in prima serata su Rai Due e, poi anche su RaiPlay, il 21, 24 e 25 agosto