Scuola e associazioni del Parco Verde: "Non lasciateci soli"

Nessuno resti solo c'è scritto sul murale all'ingresso del Parco Verde di Caivano. Due bambine reggono una piantina. Piccole, come quelle, dieci e dodici anni, che per mesi hanno subito le violenze di gruppo, da parte di minorenni e di un diciannovenne, ora indagati. Due del branco figli di ras della droga che avrebbero ordinato il silenzio. E in pochi parlano in quest'area dove in tredici mesi i carabinieri hanno effettuato 223 arresti e denunciato 408 persone. Lo stato c'è, ma il tema delle violenze coinvolge anche l'educazione dei ragazzi a scuola ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. L'istituto tecnico professionale “Morano” ha fatto passi da gigante e offre agli studenti alternative sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Ettore Acerra.

E all'istituto Morano ci siamo stati. La dirigente Eugenia Carfora ha creato un'eccellenza. Ben vengano le visite istituzionali dice, Don Patriciello ha invitato la premier Meloni, ma non basta commenta la preside perché una volta spenti i riflettori tutto rimane come prima.

A poca distanza dalla scuola, Bruno Mazza, un passato difficile, ha fondato l'associazione "Un'infanzia da vivere" che ha riqualificato spazi e accoglie ragazzi nei laboratori di falegnameria, panetteria ed educazione al sentimento: “Le politiche sociali al Parco Verde non intervengono mai e ci ritroviamo con poca presenza dello Stato” denuncia Mazza

“Serve più lavoro. Una dimensione in cui le persone possano avere un'indipendenza culturale ed economica” conclude Pasquale Leone, referente di Libera Napoli