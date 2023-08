Si ritrova la GeVi Napoli. Obiettivo: far sognare i tifosi

Comincia la stagione della GeVi Napoli. Secondo allenamento per coach Milicic che allena una squadra rinnovata con l’obiettivo di non ripetere le due stagioni in cui gli azzurri si sono salvati con difficoltà. Roster non al completo e si cerca un'ultima guardia, probabilmente statunitense. L'intervista al tecnico Igor Milicic e al direttore sportivo Pedro Llompart