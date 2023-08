Sospensione del reddito di cittadinanza. Nuova ondata di messaggi

Oggi il telefono squilla di nuovo per i messaggi dell’Inps: “Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Reddito di cittadinanza. Dal primo settembre parte la nuova misura Supporto formazione e lavoro”. Questo il testo che diverse centinaia di persone hanno già ricevuto.

33mila a livello nazionale, poco più di ottomila in Campania, i nuclei familiari al cui interno ci sono persone ritenute occupabili e che questo mese portano a compimento i sette mesi di sussidio previsti dalla legge di bilancio. Tra qualche giorno, quindi, niente più assegno ma la possibilità di fare domanda per un supporto per la formazione e il lavoro, 350 euro al mese per un massimo di un anno, a patto che si seguano percorsi di riqualificazione professionale.

Per accedere alla nuova prestazione ci si può rivolgere ai patronati se non in grado di presentare la domanda direttamente sul sito dell’Inps.

Riceveranno invece ancora il reddito di cittadinanza, ma comunque non oltre dicembre, coloro che hanno a carico minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare persone con disabilità.