Sosta a Napoli per il sottomarino Uss Florida

In molti hanno potuto scorgerlo anche dalle zone panoramiche collinari di Napoli. Sì perchè il sottomarino Uss Florida è lungo ben 171 metri e il suo profilo si è notato nelle acque del golfo.

Sosta tecnica per uno dei 18 battelli classe Ohio a propulsione nucleare che compongono il segmento più avanzato della flotta di sottomarini della marina militare americana. Unità capaci di lanciare missili intercontinentali. Il tempo di far rifornimento di cibo e altro materiale necessario alla vita in mare di 157 membri d'equipaggio (in altri casi viene rifornito da mezzi aerei) e l' Uss Florida ha ripreso il largo. C'è stato , però, tempo per una breve visita a bordo da parte di una delegazione civile e militare italiana.

La città conferma così il proprio ruolo strategico nello scacchiere mediterraneo. Lo Uss Florida impegnato dal mediterraneo orientale alla penisola arabica era già stato a Napoli in primavera. Prima del sottomarino i recenti passaggi delle portaerei Truman e Bush. In un periodo di nuovi conflitti in Europa e in medio oriente cresce, infatti, la rilevanza del comando NAVEUR-NAVAF, che ha sede a Napoli, e che gestisce le forze navali statunitensi nelle aree di competenza del Comando Europeo degli Stati Uniti e del Comando Usa per il continente africano.