Spalletti-Nazionale, tifosi azzurri con il presidente De Laurentiis

Mancano tre giorni all'inizio del campionato e cresce la curiosità per il primo Napoli di Rudi Garcia. A ruba i biglietti per il settore ospiti di Frosinone. Lunedì 21 agosto, invece, partirà la vendita dei tagliandi per le gare interne con Sassuolo e Lazio.

Intanto, a tenere banco, è la vicenda Spalletti-Nazionale. A Castel Volturno, tifosi azzurri schierati col presidente De Laurentiis sul versamento della clausola. Anche se resta immutato l'affetto per il tecnico del tricolore.

Nell'allenamento odierno: lavoro personalizzato per Gaetano e Anguissa. Frosinone-Napoli sarà diretta dall'arbitro Marcenaro di Genova.