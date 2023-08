Banco di Santa Croce, oasi per squali e razze tra Castellammare e Vico Equense

Sono ritenute veri e propri santuari per squali e razze le quindici aree identificate in Italia dal progetto “Important shark and ray areas” dell'Unione Mondiale per la conservazione della natura, luoghi preziosi per la significativa biodiversità concentrati per lo più in Liguria, Sardegna e Sicilia, ma ce n'è uno anche in Campania ed è il banco di Santa Croce, 600 metri al largo dalla costa tra Vico Equense e Castellammare di Stabia.

E' un'oasi per gattopardi, dalla livrea a pois, e in estate teatro del volo delle aquile di mare, entrambi squali, specie innocue monitorate da subacquei che arrivano da tutta Europa per osservarli.

Il banco di Santa Croce è formato da alture subacquee, che si sviluppano da 60 metri di profondità. Dal 1993 è una zona a tutela biologica con divieto di pesca, popolata da banchi di tonni, dentici, ricciole, cernie. Sulle pareti, tra i coralli, c'è una fitta presenza di uova di gattopardi. La sua identificazione tra le 65 aree del Mediterraneo individuate da un team di esperti è la prima frase di un progetto finanziato dall'Unione Europea.

Nel servizio le interviste a Pasquale Manzi, subacqueo responsabile diving, ed Eleonora De Sabata, dell'associazione MedSharks.