Aumentano i posti per i disabili al Maradona: "Ma acquistare i biglietti è dura"

Saranno 278 in totale i posti riservati ai disabili allo stadio Maradona di Napoli nel prossimo campionato. 140 in più dell'anno scorso, fin dalla prima partita in casa degli azzurri contro il Sassuolo, il 27 agosto. L'impegno, nero su bianco, del Comune di Napoli, dà conto anche della disponibilità di 19 servizi igienici per i disabili. Ora, però, l'accento si sposta sulla difficoltà nell'acquisto online dei biglietti d'ingresso, attraverso la piattaforma dedicata.

Nel servizio le interviste a Gabriele Melluso, presidente Assoutenti Napoli; Giuseppe Sorrentino, legale di Assoutenti, e Michele Macrino, presidente Consulta disabili del Comune di Portici