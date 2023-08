Statale Amalfitana chiusa, turisti spaesati: "Nessuno ci ha avvisati"

La costiera amalfitana tagliata in due prende di sprovvista soprattutto i turisti stranieri. Mentre gli operai lavorano per mettere in sicurezza il costone dopo l'incendio del 12 agosto, automobilisti e motociclisti arrivano al punto in cui la Statale è chiusa, in località Capo d'Orso, tra Maiori e Cetara, dalle 8 alle 16, sorpresi da ciò che si trovano davanti. Lamentano in particolare l'assenza di cartelli in inglese.