Da stanotte i lavori sulla linea 2 della metro di Napoli

Dalle 23 inizia la settimana di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea 2 della metropolitana di Napoli che comporta la cancellazione

di tutti i treni tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei, mentre rimarrà regolare il servizio tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli/Villa Literno e viceversa. Limitati a Napoli San Giovanni Barra i treni della tratta Salerno-Napoli Campi Flegrei e viceversa così come quelli della tratta Torre Annunziata-Napoli Campi Flegrei.

Alcuni treni della tratta Caserta-Napoli Campi Flegrei saranno limitati a Napoli Centrale. Per agevolare gli spostamenti fra Napoli Centrale e le località interessate dallo stop sarà attivato un servizio navetta fino a Napoli San Giovanni Barra con una frequenza di ogni 15 minuti; per la stazione di Napoli Gianturco previste due corse all'ora in coincidenza con i treni da/per Salerno.